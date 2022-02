https://fr.sputniknews.com/20220216/zuma-se-voit-refuser-lautorisation-de-plaider-pour-la-recusation-du-procureur-charge-de-son-affaire-1055181961.html

Zuma se voit refuser l’autorisation de plaider pour la récusation du procureur chargé de son affaire

Zuma se voit refuser l’autorisation de plaider pour la récusation du procureur chargé de son affaire

Un tribunal sud-africain a rejeté, mercredi, en appel une demande de l’ancien président sud-africain, Jacob Zuma, de l’autoriser à plaider pour la récusation... 16.02.2022, Sputnik France

Il a de même décrit certains des arguments présentés par l’équipe juridique de M. Zuma comme "factuellement incorrects, sans fondement et opportunistes", soulignant que le procès du contrat d’armement devait reprendre, comme convenu par toutes les parties, le 11 avril prochain.M. Zuma est poursuivi dans le cadre de plusieurs affaires de corruption datant de ses deux mandats de président (2009-2018). En juin dernier, il a été reconnu coupable d'outrage au tribunal par la Cour constitutionnelle et condamné à 15 mois d'emprisonnement pour avoir refusé d'obéir aux ordonnances de comparaître devant la Commission judiciaire d'enquête sur les allégations de capture d'État.Son procès pour corruption a été reporté à plusieurs reprises, dont la dernière fois a été lorsqu'il avait soumis un rapport prouvant son incapacité d’assister en personne aux audiences. Il devait comparaître devant la Haute Cour de Pietermaritzburg pour des accusations de corruption liées à un marché d'armes conclu en 1999 avec la société française Thales.L’ancien chef d’État fait face actuellement à 16 chefs d'accusation de fraude, de corruption et de racket. Le fabricant d'armes Thales a également été inculpé après des allégations de paiement à Zuma d'un pot-de-vin de 4 millions de Rands (près de 235.000 euros).

