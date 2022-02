Le sud-est du Brésil est dévasté par des pluies diluviennes incessantes depuis près de deux semaines, provoquant inondations et glissements de terrain dans... 17.02.2022, Sputnik France

Graves inondations et glissements de terrain au Brésil

Le sud-est du Brésil est dévasté par des pluies diluviennes incessantes depuis près de deux semaines, provoquant inondations et glissements de terrain dans l’État de Rio de Janeiro. La ville de Petropolis est la plus durement touchée, avec plus de 100 victimes.