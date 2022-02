https://fr.sputniknews.com/20220217/amazon-et-visa-concluent-un-accord-sur-les-frais-de-transaction-1055203311.html

Amazon et Visa concluent un accord sur les frais de transaction

Amazon.com a conclu jeudi un accord avec Visa pour accepter ses cartes de crédit sur l’ensemble de son réseau, mettant fin à une impasse qui menaçait de... 17.02.2022, Sputnik France

Visa et d’autres opérateurs de cartes de paiement ont fait face à une pression accrue sur leurs frais, car davantage d’acheteurs se sont tournés vers le commerce en ligne depuis la pandémie. La querelle avait mis en évidence l’influence croissante des détaillants dans la bataille des frais.Amazon a déclaré en novembre qu'il envisageait de rompre son partenariat avec Visa aux États-Unis, après avoir annoncé plus tôt ne plus accepter les cartes Visa au Royaume-Uni en raison de frais élevés de transaction.L'accord conclu jeudi permet aux clients d'Amazon d'utiliser les cartes Visa sur son réseau, a confirmé le géant du commerce en ligne.Néanmoins, aucune des deux parties n’a déclaré quels frais seraient prélevés à l’avenir, une question d'importance, en particulier en Grande-Bretagne, où le plafond sur les frais de carte imposé par l’UE n'est plus en place depuis le Brexit.Visa avait commencé à prélever des charges de 1,5% pour les paiements en ligne ou par téléphone entre le Royaume-Uni et l'UE et 1,15% pour les transactions, des frais qui étaient auparavant de 0,3% et 0,2% respectivement.

états-unis

royaume-uni

