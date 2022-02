https://fr.sputniknews.com/20220217/canada-linflation-atteint-son-plus-haut-en-30-ans-1055198782.html

Canada: l'inflation atteint son plus haut en 30 ans

L'inflation a atteint son plus haut niveau en 30 ans au Canada pour s'établir à 5,1% en janvier sur une année, a indiqué l'institut national de la statistique. 17.02.2022, Sputnik France

Ce taux d'inflation est surtout attribuable à la hausse des prix du carburant, de la nourriture et du logement. En décembre, l'inflation s'était établie à 4,8% sur un an.Pour la nourriture, les hausses de prix les plus marquées concernent notamment les produits de viande et de boulangerie et les fruits frais.Par ailleurs, les "préoccupations liées à l'approvisionnement mondial du pétrole découlant des événements politiques survenus à l'échelle internationale" ont fait augmenter les prix de l'essence, a précisé la même source.

