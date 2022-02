https://fr.sputniknews.com/20220217/comment-seffectuera-le-retrait-de-la-france-et-de-ses-allies-du-mali-1055202237.html

Comment s’effectuera le retrait de la France et de ses alliés du Mali?

Comment s’effectuera le retrait de la France et de ses alliés du Mali?

Pointant de "multiples obstructions des autorités de transition maliennes", la France, de concert avec ses alliés, quitte le pays. Alors que le retrait des... 17.02.2022, Sputnik France

2022-02-17T15:28+0100

2022-02-17T15:28+0100

2022-02-17T15:28+0100

mali

france

palais de l'élysée

emmanuel macron

paris

opération barkhane

menace terroriste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1045375509_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d0556f9333a4dca466df8aadd80b725.jpg

Une décision qui était pressentie depuis plusieurs mois. La France ainsi que ses alliés européens et le Canada ont annoncé leur retrait officiel du Mali. En cause, l’aggravation des relations avec la junte au pouvoir, "dont [la France et ses partenaires] ne partage[nt] pas ni la stratégie ni les objectifs cachés". Les coups d’État en 2020 et fin 2021 jouent un rôle de facteur aggravant.Présente militairement depuis 2013 dans ce pays en proie aux groupes djihadistes, comme beaucoup d’autres pays du Sahel, la France envisage toutefois de maintenir une partie de ses unités au sein de cette région même. En voici des détails.Le retrait en quelques chiffresCe 17 février, durant la conférence de presse à l’Élysée tenue conjointement avec le président du Conseil européen Charles Michel et les Présidents sénégalais et ghanéen, Emmanuel Macron a précisé les délais du retrait des forces.Le porte-parole de l’état-major français, le colonel Pascal Ianni, a précisé lors d’un point presse à Paris qu’actuellement 4.600 militaires français étaient déployés dans la bande du Sahel, dont 2.400 au Mali.Selon l’Élysée, quelque 25.000 hommes sont actuellement déployés au Sahel, dont environ 4.300 sont français. Le Mali accueille en outre 15.000 soldats de l’Onu au sein de la MINUSMA.Fin de l’opération Barkhane?Il ne s’agit donc pas de la fin de l’opération antidjihadiste Barkhane en tant que telle. À travers celle-ci, la France est engagée avec des partenaires régionaux comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad depuis le 1er août 2014. Elle continuera malgré ce retrait, mais prendra une autre forme.Confirmant à son tour que "cette réarticulation" de l’opération prendrait "environ six mois", le colonel Ianni a assuré qu’ils iraient "continuer [leurs] actions contre les groupes armés terroristes".Ainsi, suite à la transformation de l’opération Barkhane, la Task Force Takuba est censée devenir un des piliers de la lutte antidjihadiste que la France et ses partenaires européens continueront à mener au Sahel.La présence de l’UE au Sahel après le retrait françaisSuite à ce retrait décisif, l’Union européenne souhaite vérifier si les conditions et les garanties sont remplies pour maintenir ses missions de formation au Mali.

mali

france

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

mali, france, palais de l'élysée, emmanuel macron, paris, opération barkhane, menace terroriste