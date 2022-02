https://fr.sputniknews.com/20220217/en-allemagne-ylenia-perturbe-le-trafic-ferroviaire-et-aerien-1055198654.html

En Allemagne, Ylenia perturbe le trafic ferroviaire et aérien

En Allemagne, Ylenia perturbe le trafic ferroviaire et aérien

L'ouragan Ylenia, qui a balayé l'Allemagne dans la nuit de mercredi à jeudi sans faire de victimes, a perturbé le trafic aérien et ferroviaire du pays...

La compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn a déclaré avoir interrompu les services longue distance dans sept des 16 États du pays après le passage d’Ylenia dans le nord aux premières heures de la matinée de jeudi.Les États fédéraux concernés sont la Basse-Saxe, Brême, Hambourg, le Schleswig-Holstein, le Mecklembourg-Poméranie occidentale, le Brandebourg et Berlin, mais la plupart des autres États sont également touchés, a indiqué la Deutsche Bahn jeudi.La compagnie aérienne Lufthansa a, de son côté, annulé 20 vols, ce qui affecte les liaisons vers Berlin, Hambourg et Munich au départ de Francfort-sur-le-Main, le plus grand aéroport allemand.Selon le service météorologique allemand (DWD), au plus fort de la tempête, des vents de 152 kilomètres à l'heure se sont produits mercredi sur le Brocken, le point culminant du massif du Harz, dans le Nord du pays.Dans de nombreux endroits, les autorités ont mis en garde contre l'entrée dans les parcs et les forêts, comme à Berlin et à Hambourg, tandis que de nombreuses écoles restent fermées jeudi, notamment en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Hesse.

