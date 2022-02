https://fr.sputniknews.com/20220217/francois-hollande-aurait-fait-un-retrait-plus-precoce-du-mali-1055211350.html

François Hollande aurait fait un "retrait plus précoce" du Mali

François Hollande aurait fait un "retrait plus précoce" du Mali

L'ancien Président François Hollande a défendu ce jeudi 17 février, dans un entretien accordé à l'AFP, sa décision d'envoyer en 2013 des troupes françaises au... 17.02.2022, Sputnik France

2022-02-17T21:39+0100

2022-02-17T21:39+0100

2022-02-17T21:58+0100

françois hollande

mali

france

retrait

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103063/39/1030633923_0:0:3632:2043_1920x0_80_0_0_3336f88d51665f2f6d4080597a141fed.jpg

Il s'exprimait quelques heures après que la France et ses partenaires européens ont officialisé leur retrait militaire du Mali, poussés dehors par les "obstructions" de la junte au pouvoir à Bamako, au terme de neuf ans de lutte antidjihadiste menée par Paris."L'intervention de la France en janvier 2013 était à la demande des autorités maliennes et des chefs d'États ouest-africains. Sans elle, Bamako aurait été conquise par les djihadistes et l'ensemble des pays de la région auraient été déstabilisés", a rappelé François Hollande."Si cette opération n'avait pas réussie, le djihadisme se serait installé durablement", a insisté l'ancien chef de l'État (2012-2017). "Le sacrifice des soldats n'aura pas été vain", a relevé M.Hollande. "Je veux les saluer".Mais "le double coup d'État, en 2020 et 2021, a provoqué un éloignement, une distance, une rupture" et "dès lors que la junte [actuellement au pouvoir à Bamako] ne veut plus travailler avec la France, la France ne peut pas rester", a-t-il statué."S'organiser différemment"Le retrait militaire français, annoncé par le Président Emmanuel Macron, ne signifie pas que la France va "s'effacer" mais qu'elle va "s'organiser différemment" dans la région, a-t-il poursuivi.

https://fr.sputniknews.com/20220217/retrait-france-mali-debut-emmerdes-1055209922.html

mali

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

françois hollande, mali, france, retrait