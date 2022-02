https://fr.sputniknews.com/20220217/inde-13-morts-suite-a-une-chute-accidentelle-dans-un-puits-1055194827.html

Inde: 13 morts suite à une chute accidentelle dans un puits

Treize femmes ont péri, mercredi soir, en tombant au fond d'un puits dans le nord de l'Inde après que la plaque de métal qui le recouvrait a cédé sous leur... 17.02.2022, Sputnik France

Pendant les cérémonies d'un mariage dans un village, des femmes et des jeunes filles étaient assises sur une plaque métallique, obstruant un puits, qui n'a pas résisté au poids des femmes et entraîné leur chute, a expliqué la police indienne.Trois blessées ont été transférées vers un hôpital de proximité pour recevoir les soins nécessaires.Le Premier ministre indien, Narendra Modi s'est adressé à Twitter pour exprimer ses condoléances. "L'accident de Kushinagar, dans l'Uttar Pradesh, est déchirant. J'exprime mes plus sincères condoléances aux familles de ceux qui y ont perdu la vie. Et je souhaite un prompt rétablissement aux blessées".Les autorités du district de Kushinagar ont a ordonné une enquête pour déterminer les causes de l'incident et établir les responsabilités..

