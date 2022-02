https://fr.sputniknews.com/20220217/la-france-annonce-son-retrait-du-mali-1055195084.html

La France et ses alliés annoncent leur retrait du Mali

La France et ses alliés annoncent leur retrait du Mali

La France et ses alliés dans le cadre de l'opération Takuba ont annoncé ce 17 février leur retrait coordonné du Mali. 17.02.2022, Sputnik France

Ce 17 février au matin, la France et ses alliés européens au sein de Takuba, ainsi que le Canada, ont officialisé leur "retrait coordonné" du Mali dans un communiqué commun.L'impossibilité pour les alliés de rester au Mali ayant récemment été évoquée, cette annonce entérine les décisions actées au soir du 16 février par plusieurs dirigeants européens et africains à un sommet. Ce communiqué intervient à quelques minutes de la conférence de presse à l’Élysée, où Emmanuel Macron est attendu. Il sera notamment accompagné par le président du conseil européen Charles Michel.Alors que le document pointe de "multiples obstructions des autorités de transition maliennes" comme une raison de ce retrait, les relations entre la France et la junte au pouvoir se sont dégradées suite à deux coups d'État menés par l'armée malienne, en 2020 et en 2021.

