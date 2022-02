https://fr.sputniknews.com/20220217/la-ministre-britannique-des-affaires-etrangeres-se-rend-a-kiev-1055194017.html

La ministre britannique des Affaires étrangères se rend à Kiev

La ministre britannique des Affaires étrangères se rendra à Kiev cette semaine dans le cadre des efforts entrepris pour tenter de prévenir une invasion russe. 17.02.2022, Sputnik France

Les États-Unis et l'Otan ont déclaré mercredi que la Russie continuait de déployer des soldats à la frontière ukrainienne, et ce bien que Moscou ait affirmé poursuivre le retrait de ses troupes.Liz Truss rencontrera son homologue ukrainien Dmitro Kuleba avant de prononcer un discours dans lequel elle devrait prévenir Moscou qu'il s'expose à des sanctions économiques et à l'isolement en cas d'invasion de l'Ukraine."Mais nous devons être clairs, si (Moscou) décide de continuer sur le chemin de l'agression, il y aura de lourdes conséquences, entraînant pour la Russie de graves coûts économiques et un statut de paria."Le ministère des Affaires étrangères n'a pas indiqué la date à laquelle cette visite s'effectuerait.

