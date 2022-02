https://fr.sputniknews.com/20220217/lallemagne-levera-au-printemps-les-restrictions-sanitaires-1055194308.html

L'Allemagne lèvera au printemps les restrictions sanitaires

L'Allemagne lèvera au printemps les restrictions sanitaires

Le chancelier allemand Olaf Scholz est convenu mercredi avec les ministres-présidents des Länder d'assouplir les restrictions sanitaires au printemps, tout en... 17.02.2022, Sputnik France

2022-02-17T06:48+0100

2022-02-17T06:48+0100

2022-02-17T06:48+0100

covid-19

allemagne

europe

covid-19

test dépistage covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1045772932_0:685:2048:1837_1920x0_80_0_0_3f08870e3ff056b5067e42dd816691f2.jpg

"Après ces deux longues années, nous méritons que les choses s'améliorent de nouveau et il semble que c'est ce qui nous attend", a-t-il dit à la presse à l'issue d'une réunion avec les dirigeants régionaux.Olaf Scholz a déclaré que l'optimisme concernant la situation sanitaire ne signifiait pas que l'épidémie était terminée, alors que de nouveaux variants du coronavirus et une dégradation de la situation pourraient survenir à l'automne puis à l'hiver prochains.Selon un projet que Reuters a pu consulter, la levée progressive des restrictions sanitaires doit se faire en trois étapes.Dans un premier temps, la fin des mesures pour les rassemblements privés de personnes vaccinées ou guéries du COVID-19. Il ne sera plus demandé de produire de certificat de vaccination ou de test négatif à l'entrée des commerces dits "non-essentiels", même si le port du masque y restera obligatoire.Lors d'une seconde étape, la jauge du nombre de personnes autorisées à se réunir pour les événements extérieurs sera portée à 25.000 et les bars de nuit seront rouverts à ceux qui ont reçu une dose de rappel ou qui sont vaccinés et en mesure de produire un test négatif au coronavirus.Les personnes non-vaccinées seront quant à elles autorisées à retourner dans les restaurants si elles peuvent fournir un test négatif.Contrairement à ses voisins autrichiens, français, danois, ou suisses, l'Allemagne a fait le choix d'une levée bien plus progressive des restrictions, une prudence que le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, a justifié par une couverture vaccinale moindre qu'ailleurs en Europe.

allemagne

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

allemagne, europe, covid-19, test dépistage covid-19