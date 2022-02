Le champion de morsure parmi les insectes désigné par des chercheurs

https://fr.sputniknews.com/20220217/le-champion-de-morsure-parmi-les-insectes-designe-par-des-chercheurs-1055187886.html

Ayant analysé les morsures de plus de 650 espèces d’insectes, un groupe d’entomologistes allemands a établi que le grillon râpeux, qui habite en Australie, était le champion en la matière, la force de sa morsure étant de plus de 10 newtons.Jusqu’à présent, seuls quelques espèces d’insectes avaient été testées en vue d’évaluer la force de leurs morsures, car les mandibules de la plupart d’entre eux sont trop petites pour les instruments de mesure standard.Alors les spécialistes dirigés par Peter Thomas Rührde l’université de Bonn, en Allemagne, ont eu recours à l’instrument forceX, créé tout récemment et qui permet de travailler avec de tout petits animaux. Pour leur étude, les chercheurs ont collecté 1.290 spécimens d'insectes appartenant à 654 espèces, 111 familles et 13 ordres, capturés en Amérique centrale, en Europe, en Asie et en Australie ou obtenus auprès de pépinières et de collections privées.Une base de données accessible à tousIl s’est avéré que le grillon râpeux Chauliogryllacris acaropenates, qui vit dans les forêts tropicales humides du nord-est de l’Australie, possédait les mandibules les plus puissantes parmi toutes les espèces étudiées. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un carnivore, le grillon a besoin de mandibules aussi fortes pour ronger les cavités dans le bois vivant afin d’y pondre des œufs.Selon les conclusions des chercheurs, plus l’insecte est long et plus sa tête est grosse, plus puissante s’avère sa morsure. D’ailleurs, les espèces qui utilisent leurs mandibules pour combattre leurs congénères mordent elles aussi plus fort.Les scientifiques ont réuni les résultats de leur étude dans une seule base accessible à tous. Or, les auteurs reconnaissent qu’ils auront à inclure beaucoup plus d’espèces dans leur analyse.

