Le Drian révèle ce que Poutine a dit à Macron sur la reconnaissance du Donbass

Évoquant l’appel à la reconnaissance du Donbass par la Russie proposée et adoptée mercredi à la chambre basse du Parlement russe, Jean-Yves Le Drian a fait... 17.02.2022, Sputnik France

Intervenant lors d’une audition au Sénat le 16 février, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a largement abordé l’actuelle escalade de la crise ukrainienne.Il a noté que la position de fond sur cette affaire résidait dans les accords de Minsk et que le format pour gérer la crise était le format Normandie.Il a également déclaré que Vladimir Poutine avait informé Emmanuel Macron de l’initiative du législateur russe de demander de reconnaître les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.Le 15 février, la Douma a voté un appel au Président sur la nécessité de reconnaître les républiques du Donbass afin d’assurer les garanties de sécurité et de protéger leurs habitants des menaces extérieures.Les dirigeants de Donetsk et de Lougansk, Denis Pouchiline et Leonid Passetchnik, ont salué la décision des députés de la Douma.Ce que Poutine a indiqué à MacronVladimir Poutine avait déjà commenté l’appel de la Douma sur la reconnaissance du Donbass lors de la conférence de presse commune à l’issue des négociations avec le chancelier allemand Olaf Scholz.Les opportunités des accords "pas encore réalisées pleinement"Il avait signalé que le potentiel des accords de Minsk dans le règlement du problème du Donbass n’était pas encore épuisé.Il avait cependant indiqué que la situation actuelle dans le Donbass pouvait être qualifiée de "génocide".L’absence d’alternative aux accords de Minsk a été réitérée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d'une réunion avec le Président de l'OSCE, Zbigniew Rau.Moscou a déclaré à maintes reprises que Kiev n’accomplissait pas lesdits accords et faisait traîner en longueur les négociations sur le règlement du conflit.

