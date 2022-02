Les côtes américaines sous la menace d'une élévation alarmante du niveau de la mer d’ici 2050

https://fr.sputniknews.com/20220217/les-cotes-americaines-sous-la-menace-dune-elevation-alarmante-du-niveau-de-la-mer-dici-2050-1055198019.html

Les côtes américaines sont menacées par une élévation significative du niveau de la mer au cours des trente années à venir, a alerté l’Agence américaine... 17.02.2022, Sputnik France

Selon les projections présentées mardi dans un nouveau rapport élaboré par la NOAA en collaboration avec d’autres agences, le niveau de la mer le long de la côte du pays s’élèvera d’au moins 30 cm en moyenne d'ici 2050, entraînant une montée des eaux, qui sera beaucoup plus dommageable que celle considérée aujourd’hui comme une "inondation nuisible " .M. Spinrad a déclaré que, même s'il est essentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique, l'élévation du niveau de la mer prévue d'ici 2050 "se produira quoi que nous fassions en matière d’émissions".Environ 40 % de la population des Etats-Unis, soit 130 millions de personnes, vit à moins de 100 km de l'océan. Néanmoins, l'élévation du niveau de la mer ne les affectera pas de la même manière, car elle n'est pas uniforme.Pour ce qui est de la côte Ouest, où l'enfoncement des terres et le compactage sont moins courants, l'élévation du niveau de la mer devrait se situer dans la partie inférieure des projections.Selon le rapport, l'élévation calculée au cours des trois prochaines décennies signifie que les inondations liées aux marées et aux ondes de tempête seront plus importantes et atteindront l'intérieur des terres, ce qui augmentera les dégâts particulièrement au niveau des infrastructures côtières vulnérables.Ce document, première mise à jour depuis 2017, offre des projections jusqu'à l'année 2150 et des informations destinées à aider à évaluer les changements potentiels des hauteurs moyennes des marées et des fréquences seuils spécifiques aux hauteurs, afin de s'adapter à l'élévation du niveau de la mer.

