https://fr.sputniknews.com/20220217/les-enjeux-du-deplacement-du-ministre-russe-de-la-defense-en-syrie-1055188278.html

Les enjeux du déplacement du ministre russe de la Défense en Syrie

Les enjeux du déplacement du ministre russe de la Défense en Syrie

Le déplacement de Sergueï Choïgou en Syrie a "apporté un soulagement" au peuple syrien, selon le représentant du conseil populaire syrien Ammar Assad. Lors de... 17.02.2022, Sputnik France

2022-02-17T06:29+0100

2022-02-17T06:29+0100

2022-02-17T06:29+0100

russie

syrie

hmeimim

tartous

sergueï choïgou

bachar el-assad

pourparlers

visite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1055188468_0:127:1800:1140_1920x0_80_0_0_a503b21606f8d404dfc4748d553e44c8.jpg

La visite du ministre russe de la Défense en Syrie, le 15 février, a redonné confiance à la société syrienne traversant une période difficile, a déclaré à Sputnik Ammar Assad, chef adjoint de la commission des relations extérieures du conseil populaire de Syrie.Son arrivée "a été perçue de façon optimiste et a apporté un soulagement aux Syriens, en particulier en cette période difficile" vu la crise ukrainienne, a expliqué le haut fonctionnaire.En cas d'escalade de tensions, Damas poursuivra son cap traditionnel qui consiste à "soutenir ses alliés" et "à fournir honnêtement une assistance", a ajouté Ammar Assad.Pourparlers avec Bachar el-AssadEn outre, M.Choïgou a informé le chef de l’État des exercices de la Marine russe dans la partie orientale de la mer Méditerranée.Manœuvres en MéditerranéeLe ministre russe de la Défense a surveillé le déroulement des manœuvres navales avec son homologue syrien, Ali Ayoub.Pour les exercices, plus de 15 navires de guerre et plus de 30 avions et hélicoptères ont été mobilisés, a précisé la Défense russe.La Russie a notamment envoyé en Méditerranée des avions MiG-31K avec le système de missiles hypersoniques Kinjal et des bombardiers à long rayon d’action Tu-22M3.L'objectif principal consiste à s’entraîner pour protéger les intérêts de la Russie en mer et de contrer les menaces arrivant de la mer et de l'océan, a précisé le département militaire.Bases de Hmeimim et de TartousDe plus, M.Choïgou a visité la base aérienne de Hmeimim et celle navale de Tartous.À Hmeimim, le ministre a inspecté l'infrastructure et a déposé une couronne aux monuments des militaires morts en héros lors des opérations en Syrie.À Tartous, il a examiné les installations de réparation de navires et a donné l'ordre de continuer de perfectionner l'infrastructure de la base. Sergueï Choïgou a également déposé des fleurs devant la statue à l'amiral Ouchakov.

russie

syrie

hmeimim

tartous

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

russie, syrie, hmeimim, tartous, sergueï choïgou, bachar el-assad, pourparlers, visite