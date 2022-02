https://fr.sputniknews.com/20220217/les-syndicats-sinquietent-dun-niveau-de-dangerosite-inadmissible-sur-les-chantiers-des-jo-1055202555.html

Les syndicats s’inquiètent d’"un niveau de dangerosité inadmissible" sur les chantiers des JO

Le besoin d’une meilleure sécurité sur les chantiers des Jeux olympiques de Paris refait surface après qu’en janvier seulement un ouvrier a été grièvement... 17.02.2022, Sputnik France

La sécurité des ouvriers construisant les sites olympiques des futurs Jeux de Paris suscite l’inquiétude des syndicats, relate Le Parisien le 16 février.Au seul mois de janvier, un ouvrier s’est fait écraser les jambes et un bras par un camion sur le site du futur village olympique. Un autre a perdu la vie à la future gare Saint-Denis-Pleyel."Les mesures de sécurité, surtout à l’extérieur, sont à revoir", a confié au Parisien un ouvrier travaillant depuis deux mois sur le site du village olympique.Les salariés exposés à une dangerosité inadmissibleL’administrateur de la CGT-Construction Jean-Pascal François redoute que les chantiers olympiques soient le théâtre de drames réguliers.Près de 8.000 personnes construisent actuellement des infrastructures des JO, dont un millier travaille sur le village olympique, selon la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques.Cette dernière tente cependant de rassurer, affirmant que "le sujet de la santé, de la sécurité et des conditions de travail est au cœur de nos préoccupations".Un dérapage du calendrier et la sous-traitance pointésCe à quoi certains ouvriers lui donnent raison. L’un d’entre eux a confié au quotidien se sentir en sécurité pour la première fois en dix ans de travail à Paris.Les syndicalistes restent cependant inquiets en lien notamment avec "un dérapage du calendrier et donc des conditions de travail".La Solideo rétorque que des visites pourraient commencer dès le mois de mars.Selon Le Parisien, la sous-traitance est aux yeux du syndicaliste un autre problème générant des dangers.Ne pas oublier l’exemple du QatarLe problème est d’autant plus sensible si l’on se souvient des chiffres des ouvriers morts en dix ans pour la construction des stades de la Coupe du monde 2022 au Qatar.L’année dernière, le Guardian les a estimés à 6.500.L’indignation de Jean-Luc Mélenchon était telle qu’il a déclaré qu’"un Français n’a rien à foutre là-bas" et qu’"on ne peut pas jouer au foot sur les cadavres".Les autorités qataries ont fermement démenti l’information. Sans nier les 6.500 décès dans les communautés indienne, népalaise, pakistanaise, bangladaise et sri lankaise (d’où sont originaires l’immense majorité du gros million d’ouvriers au Qatar) sur la période, elles ont réfuté qu’ils soient directement liés aux chantiers, toutes les morts (maladies, causes naturelles…) étant comptabilisées.Elles n’ont reconnu, depuis 2014 et le début de la construction des stades, que 3 morts dans des accidents du travail et 35 "connexes".Dans un rapport publié fin novembre dernier, l’Organisation internationale du travail (OIT) a indiqué qu’une analyse approfondie du nombre de décès et blessures liés au travail au Qatar avait montré que 50 travailleurs ont perdu la vie en 2020 et qu’un peu plus de 500 ont été gravement blessés.

