L'île de Bali accueille son premier vol international en près de deux ans

L'île touristique de Bali, en Indonésie, a accueilli mercredi le premier vol international de touristes en près de deux ans, a annoncé lors d'une conférence de... 17.02.2022

Les visiteurs, 109 étrangers et 47 Indonésiens, sont arrivés par un vol de Singapore Airlines. Ils devront rester en quarantaine à l'hôtel, entre trois et sept jours, selon le nombre de doses de vaccins reçues, a expliqué le gouverneur.L'Indonésie a enregistré mardi un nombre record de nouveaux cas de contamination par jour au coronavirus, provoqué par la propagation rapide du variant Omicron.Le nombre d'infections quotidiennes a dépassé 57.000 cas, selon le groupe de travail gouvernemental sur le Covid-19, dépassant le précédent pic de 56.757 cas enregistré en juillet, en pleine vague Delta.A ce jour, le pays a enregistré 4,9 millions d'infections au coronavirus et plus de 145.000 décès.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

