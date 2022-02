L'Inde remis au Sri Lanka une cargaison de 40.000 tonnes de carburant

https://fr.sputniknews.com/20220217/linde-remis-au-sri-lanka-une-cargaison-de-40000-tonnes-de-carburant-1055194701.html

La livraison du carburant par l'Inde intervient dans le contexte de l'annonce de la visite prévue du ministre des Finances sri-lankais en Inde pour officialiser le programme de secours économique de l'Inde pour le Sri Lanka qui fait face à sa pire financière et énergétique depuis des décennies.En janvier dernier, l'Inde a accordé un prêt de 900 millions de dollars au Sri Lanka pour reconstituer ses réserves de change épuisées et pour importer des denrées alimentaires, dans un contexte de pénurie des produits de base essentiels dans le pays.Le Sri Lanka misait gros sur la reprise du tourisme pour renflouer ses caisses en devises mais le variant Omicron du coronavirus, hautement contagieux, a enfoncé le clou. Les autorités prévoyant désormais de ne recevoir qu'un peu plus d'un million de touristes étrangers en 2022.Les agences de notation internationales ont abaissé la note du Sri Lanka par crainte d'un défaut de paiement de sa dette extérieure de 35 milliards de dollars, dont environ 10% contractés auprès de la Chine.

