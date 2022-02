https://fr.sputniknews.com/20220217/lue-va-investir-820-millions-deuros-pour-stimuler-leconomie-numerique-au-nigeria-1055197818.html

L'UE va investir 820 millions d'euros pour stimuler l'économie numérique au Nigeria

L'Union européenne (UE) prévoit d'investir 820 millions d'euros pour soutenir l'économie numérique du Nigeria au cours des trois prochaines années, a déclaré... 17.02.2022, Sputnik France

Ce montant comprend 660 millions d'euros de prêts et 160 millions d'euros de subventions, a précisé Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de l'UE, lors d'une visite de travail au ministre nigérian de la Communication à Abuja.La pandémie de Coronavirus a accéléré le développement des services numériques au Nigeria, où les entreprises technologiques attirent les capitaux privés dans les secteurs de la santé, des services financiers et de l'éducation, entre autres.Mme Vestager a indiqué que cet investissement aidera le Nigeria à renforcer son infrastructure numérique, ses services publics et sa gouvernance.Le ministre de la Communication et de l'Economie numérique, Isa Ali Ibrahim, a noté, pour sa part, que le Nigeria travaille pour réaliser l'objectif d'"un bureau sans papier" d'ici 2030.Le Nigeria, première économie d'Afrique, souhaite moderniser son économie numérique pour stimuler les services publics et les revenus.

