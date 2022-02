https://fr.sputniknews.com/20220217/pour-le-drian-il-ny-a-plus-de-regles-de-securite-europeennes-1055197579.html

Pour Le Drian, il n'y a "plus de règles" de sécurité européenne

L’Europe a besoin de moderniser ses pactes de contrôle des armements, allant de celui des missiles nucléaires à portée intermédiaire à la transparence sur les mouvements des forces militaires, a déclaré le 16 février Jean-Yves Le Drian au Financial Times. Selon ses propos traduits de l'anglais, il n’y a "plus de règles" concernant la sécurité et la stabilité européenne.Une constatation réitérée par le ministre devant la commission des Affaires étrangères du Sénat, toujours le 16 février:Le Drian juge que la Russie doit reconnaître que l'UE a également des préoccupations en matière de sécurité.Toujours le 16 février, devant une commission du Sénat, Le Drian a ajouté que "dans le paquet de la nécessité d’un nouvel ordre sécuritaire en Europe il y a aussi la question cyber qui n’existait pas dans les discussions à la fin du siècle dernier [...]. C’est dans l’intérêt de tout le monde, y compris de la Russie".Retrait des troupes aux frontièresPar ailleurs, auprès du Financial Times, le ministre a montré un optimisme prudent face au retrait partiel des troupes russes à la frontière ukrainienne: "Si ces signes sont vérifiés, c'est un petit début. Mais nous devrons voir comment se terminent les exercices militaires en Biélorussie, par exemple, comment se terminent les exercices militaires en mer Noire et près des frontières ukrainiennes. Tout cela fait partie de la désescalade"."C’est mieux que rien", a-t-il poursuivi devant les sénateurs, mais il reste à clarifier s’il s’agit d’une rotation ou d’un retrait.Jean-Yves Le Drian s’est montré un peu moins optimiste devant la commission des Affaires étrangères du Sénat. "Aujourd’hui la paix est arrivé uniquement par des inflexions. Il y a toujours autant de forces et les manœuvres se poursuivent", a-t-il souligné, reprenant sa constatation d’il y a quelques semaines: "toutes les conditions sont réunies pour une opération d’intervention massive des forces russes sur l’Ukraine".

