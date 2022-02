https://fr.sputniknews.com/20220217/roussel-qualifie-zemmour-de-petite-peste-brune-1055204826.html

Roussel qualifie Zemmour de "petite peste brune"

L’ex-polémiste continue de faire l’objet de commentaires peu flatteurs de la part de candidats de gauche. Invité sur CNews ce 17 février, Fabien Roussel, candidat communiste, a renchéri: "Éric Zemmour, c'est la petite peste brune dans notre pays. C'est le fascisme, c'est Pétain, c'est les chemises noires et je sais qu'Éric Zemmour s'y réfère, c'est grave et dangereux. C'est ça son image de la France. Il veut diviser le monde du travail en fonction de notre prénom et de notre couleur de peau alors que je sais que dans nos hôpitaux, dans notre vie quotidienne, nous travaillons tous ensemble".C’est la deuxième fois que le candidat colle cette épithète à Zemmour. Le 16 février, lors de son meeting à Montreuil, il avait également qualifié l’ex-journaliste de "peste brune"."Quand on doit réunir 500 parrainages pour pouvoir se présenter à l’élection et que l’on ne parvient pas, c’est que peut être on a aussi un problème avec la République", avançait-il alors, taclant le leader de Reconquête. Au 15 février, selon le Conseil constitutionnel, Fabien Roussel réunissait 492 parrainages, contre 250 pour Éric Zemmour, la date limite étant fixée au 4 mars.Accusé d’antisémitismeRécemment, Yannick Jadot avait déjà pris à partie Éric Zemmour."Zemmour essaye de réconcilier une partie de la France avec l’Algérie française, avec Pétain, avec l’antisémitisme. Mais il y a une différence avec Le Pen, et peut-être est-ce la différence la plus perverse: c’est que Zemmour est juif. Il fait le juif de service pour les antisémites", lâchait le chef de file des Verts le 13 février sur Radio J.Après une vague d’indignation, Yannick Jadot a tenu à s’expliquer sur sa sortie. Ne regrettant visiblement pas ses propos, il a le 14 février sur RMC accusé l’ancien éditorialiste d’utiliser "sa religion pour servir d’excuse à toute l’extrême droite".

