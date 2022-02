https://fr.sputniknews.com/20220217/royaume-uni-alerte-rouge-a-larrivee-de-la-tempete-eunice-1055201826.html

Royaume-Uni: alerte rouge à l'arrivée de la Tempête Eunice

Royaume-Uni: alerte rouge à l'arrivée de la Tempête Eunice

Le service météorologique britannique a lancé une alerte rouge avant l'arrivée de la tempête Eunice, susceptible de "provoquer d'importantes perturbations"... 17.02.2022, Sputnik France

Cette tempête pourrait provoquer des "débris volants causant un danger de mort, des dégâts sur les bâtiments et habitations avec des toits qui s'envolent et des lignes électriques coupées", précise le Met Office.Elle peut aussi entraîner la fermeture de routes, de voies ferrées et de ponts, ainsi que des retards ou annulations de bus, trains et ferry, prévient la même source.Cette alerte rouge concerne le sud-ouest de l'Angleterre, de la pointe des Cornouailles jusqu'à Cardiff, ainsi que le sud du Pays de Galles, avec des vents pouvant atteindre 145 km/h sur les côtes.Tout le sud de l'Angleterre, y compris Londres, est par ailleurs placé en alerte orange.Le gouvernement a annoncé, jeudi, qu'une réunion de son comité d'urgence aurait lieu pour organiser la réponse aux deux tempêtes.Une autre alerte rouge a été émise pour l'ouest et le sud de l'Irlande pour la nuit de jeudi à vendredi avec des vents pouvant atteindre 130 km/h et des inondations redoutées à la marée haute.

