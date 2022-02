https://fr.sputniknews.com/20220217/sanctions-sur-le-gaz-russe-les-europeens-et-les-turcs-vont-ils-payer-la-note--1055206680.html

Sanctions sur le gaz russe: les Européens et les Turcs vont-ils payer la note?

S’étant persuadé que la Russie menaçait l’Ukraine, Washington a brandi l’arme des sanctions sur le gaz russe. Or, les pays européens et la Turquie en... 17.02.2022, Sputnik France

Accusant la Russie de vouloir envahir l’Ukraine, Washington ne cesse de brandir la menace de sanctions. "Il n’y aura plus de gazoduc Nord Stream" en cas d’attaque russe, a ainsi déclaré Joe Biden.Mais les États-Unis pourront-ils seulement imposer de telles sanctions? Ce pipeline reliant la Russie à l’Allemagne reste vital pour Berlin. Et il en va de même pour Ankara, puisque les sanctions américaines pourraient aussi toucher le gazoduc TurkStream liant la Russie à une Turquie en pleine crise économique. Les déclarations américaines "sont susceptibles de semer la panique", a d’ailleurs déjà fustigé le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.Reste que Washington a déjà prévu la suite. Si de telles sanctions finissaient par être adoptées, les États-Unis en profiteraient alors pour vendre davantage de GNL américain et qatari aux pays européens. Plus d’explications avec Francis Perrin, chercheur à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques et spécialiste des hydrocarbures.

ukraine, russie, crise en ukraine, nord stream 2, turkish stream, gaz, gaz naturel liquéfié (gnl), états-unis, qatar, france, turquie, allemagne, guerre