https://fr.sputniknews.com/20220217/seisme-de-magnitude-62-au-guatemala-trois-morts-1055196277.html

Séisme de magnitude 6,2 au Guatemala: trois morts

Séisme de magnitude 6,2 au Guatemala: trois morts

Un séisme de magnitude 6,2 a frappé mercredi l'ouest du Guatemala, a rapporté l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), faisant trois morts et des... 17.02.2022, Sputnik France

2022-02-17T10:00+0100

2022-02-17T10:00+0100

2022-02-17T10:00+0100

guatemala

séisme

salvador

glissement de terrain

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104296/00/1042960028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f5d748e67ac3ee47ab160808f834e7f.jpg

L'épicentre du séisme, dont la profondeur était de 84 km, se trouvait dans le district côtier d'Escuintla, à moins d'une centaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale Guatemala.Les autorités locales ont pour leur part estimé la magnitude à 6,8, précisant que la secousse avait été suivie d'une réplique d'une magnitude de 4,8.La Coordination pour la réduction de désastres (Conred, protection civile) a fait état du décès de trois femmes victimes de crises cardiaques "associées au séisme".Selon le porte-parole de la Conred, Rodolfo Flores, la secousse initiale a causé des glissements de terrain sur seize routes, des coupures d'électricité et des dégâts sur une dizaine de maisons, affectant 31.297 personnes.Le tremblement de terre a également été ressenti au Salvador et au Chiapas (Mexique), frontalier du Guatemala.Les médias locaux ont rapporté des dommages structurels et des coupures de courant dans des villes proches de la capitale comme Mixco et Chimaltenango.Les pompiers ont fait état d'un glissement de terrain sur la route menant de la capitale à Antigua, principale ville touristique du Guatemala.

guatemala

salvador

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

guatemala, séisme, salvador, glissement de terrain