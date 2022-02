https://fr.sputniknews.com/20220217/sommet-mondial-des-personnes-en-situation-de-handicap-guterres-lance-un-appel-a-linclusivite-1055196437.html

Sommet mondial des personnes en situation de handicap: Guterres lance un appel à l'inclusivité

Sommet mondial des personnes en situation de handicap: Guterres lance un appel à l'inclusivité

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a exhorté, mercredi, la communauté internationale à déployer davantage d'efforts pour faire des personnes en... 17.02.2022, Sputnik France

Intervenant lors du Sommet mondial sur le handicap qui s'est ouvert à Oslo, le chef de l'ONU a insisté sur l’impératif d’engager une réforme du système financier mondial, pour permettre "des investissements bien plus importants dans l'inclusion des personnes handicapées, pour créer des environnements et des opportunités accessibles partout".Évoquant les contraintes à l’éducation de cette catégorie de la société, il a indiqué que suite à la fermeture des écoles liée au coronavirus, "de nombreux élèves et étudiants en situation de handicap n'avaient pas eu accès à la technologie et aux dispositifs d'apprentissage assisté, rendant impossible un apprentissage à distance efficace".De son côté, la directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell a mis en avant l'importance de garantir à tous ces enfants l'accès à l'éducation, à la santé, aux interventions d'urgence, à la protection sociale et à la vie familiale et communautaire, relevant que le Fonds s’engage désormais à intégrer le handicap dans toutes ses recherches.Se déroulant les 16 et 17 février à Oslo, le deuxième Sommet mondial sur le handicap représente un effort collectif visant à accélérer la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), ainsi que du principe “Ne laisser personne de côté” et à reconstruire un après-Covid meilleur et plus inclusif.

