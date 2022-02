https://fr.sputniknews.com/20220217/sommet-ue-afrique-a-bruxelles-pour-raviver-les-liens-entre-les-deux-continents-1055195699.html

Sommet UE-Afrique à Bruxelles pour raviver les liens entre les deux continents

Sommet UE-Afrique à Bruxelles pour raviver les liens entre les deux continents

L'Union européenne accueillera jeudi plus de 40 dirigeants africains à Bruxelles afin de réaffirmer son influence sur un continent où la Chine et la Russie ont... 17.02.2022, Sputnik France

L'UE proposera plusieurs mesures de soutien lors du sommet afin de favoriser la santé, l'éducation et la sécurité en Afrique, et s'engagera à fournir la moitié d'un nouvel investissement de 300 milliards d'euros.Le haut représentant de l'UE pour les affaires extérieures, Josep Borrell, a déclaré que les deux continents étaient étroitement liés, avant l'ouverture de ce sommet de deux jours, initialement prévu en 2020 mais reporté en raison de la pandémie.L'Europe et d'autres pays riches, ont été très critiqués pour avoir accumulé des équipements de protection et, plus tard, des vaccins pendant la pandémie, certains dirigeants affirmant que la lenteur des dons pourrait conduire à un "apartheid vaccinal".

