https://fr.sputniknews.com/20220217/un-maire-justifie-la-suspension-des-aides-aux-familles-de-mineurs-delinquants-1055201547.html

Un maire justifie la suspension des aides aux familles de mineurs délinquants

Un maire justifie la suspension des aides aux familles de mineurs délinquants

La suppression des aides municipales aux familles de mineurs délinquants s’est avérée efficace, estime le maire de Valence qui n’envisage pas de faire marche... 17.02.2022, Sputnik France

2022-02-17T14:53+0100

2022-02-17T14:53+0100

2022-02-17T14:54+0100

aide sociale

délinquance

mineurs

éducation

commune

maire

droits humains

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1045397618_0:144:3098:1887_1920x0_80_0_0_8b72fd362f05a12e23fda3d6c30b1052.jpg

Un an après l’introduction à Valence (Drôme) d’une mesure visant à supprimer les aides municipales facultatives des familles de mineurs délinquants, Nicolas Daragon, maire de la ville, s’est exprimé sur le dispositif.Votée en décembre 2020, la mesure prévoit que toute famille dont un des membres fait l’objet d’un rappel à l’ordre ou d’une condamnation pour trouble à l’ordre public se verra privée d’aides municipales. La mairie avait pris la décision de suspendre les chèques culture, ceux pour accéder au sport, ainsi que différentes aides, d’ailleurs facultatives, pour les transports ou la cantine.Âgés de 10 ansLa mesure a été décidée par la municipalité après les violences urbaines survenues fin 2020. Une soixantaine de voitures avaient alors été brulées lors des vacances de la Toussaint. D’après le maire, certains auteurs des troubles repérés avaient entre 10 et 16 ans."Comment peut-on en arriver à ce que des enfants de 10, 12, 14 ans se retrouvent seuls dans la rue à minuit à caillasser la police et les pompiers? C’est la démission flagrante de la famille pour assurer l’éducation de leurs propres enfants", s’insurge l’édile toujours auprès de la chaîne d’information.Une trentaine de familles ont été "averties" du risque de sanction, mais "aucune n'a été privée des aides", précise le maire à l’AFP. Actuellement, toutes les familles concernées acceptent les mesures éducatives que propose la mairie.Accrochage avec une défenseure des droitsLe 15 février, la défenseure des droits Claire Hédon a recommandé à la ville d'abroger cette mesure, car la sanction contrevient à "l'intérêt supérieur de l'enfant". Selon elle, "la privation d'un secours financier accordé à une famille en difficulté [....] n'est pas de nature à stabiliser la situation financière de cette famille", notamment si elle compte d'autres enfants "en rien concernés par les agissements du fautif ou de la fautive", estime-t-elle, citée par l’AFP.Il a indiqué qu’il ne reviendrait pas sur cette décision. "Je ne suspendrai pas cette mesure. Elle reste active et efficace", a-t-il twitté le 16 février.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

aide sociale, délinquance, mineurs, éducation, commune, maire, droits humains