Une enfant de six ans retrouvée sous un escalier trois ans après sa disparition aux USA

Portée disparue depuis 2019, une jeune fille a finalement été retrouvée cachée sous un escalier par des agents qui fouillaient une maison dans la vallée de l’Hudson, dans l’État de New York, a fait savoir la police américaine.Alors qu’elle avait quatre ans, la petite Paislee aurait été enlevée par ses parents biologiques qui avaient alors perdu sa garde. Lundi 14 février, la police avait obtenu un mandat pour perquisitionner la maison du grand-père de la fillette dans la ville de Saugerties, à près de 200 kilomètres de Cayuga Heights, où elle avait été portée disparue.L’enfant remis à son tuteur légalLors de la perquisition, un des enquêteurs a eu la curiosité de chercher sous l’escalier menant au sous-sol, où il a retrouvé l’enfant.La petite fille a été prise en charge par la police avant de retrouvé son tuteur légal et d’être réunie avec sa sœur aînée. Une enquête est en cours.Les parents et le grand-père de Paislee sont accusés d'ingérence criminelle dans la garde et de mise en danger du bien-être de l'enfant. Les trois accusés doivent comparaître devant le tribunal de Saugerties.

