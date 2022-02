https://fr.sputniknews.com/20220217/violences-sexuelles-jean-jacques-bourdin-vise-par-une-deuxieme-plainte-1055209790.html

Violences sexuelles: Jean-Jacques Bourdin visé par une deuxième plainte

Violences sexuelles: Jean-Jacques Bourdin visé par une deuxième plainte

Le journaliste Jean-Jacques Bourdin fait l'objet d'une nouvelle plainte, notamment pour "agression sexuelle", des faits qui dateraient de 1988 et seraient... 17.02.2022, Sputnik France

Me Éric Morain a confirmé à l'AFP une information du Parisien concernant cette plainte pour "agression sexuelle", "harcèlement" et "exhibition sexuelle", déposée mercredi au commissariat du 16e arrondissement, chargé d'une enquête ouverte mi-janvier à la suite d'une première plainte contre Jean-Jacques Bourdin.La deuxième plaignante, "Marie", raconte avoir accueilli M.Bourdin dans une entreprise de communication où elle travaillait près de Paris en 1988 et où il venait donner un cours de "mediatraining"."2.000 francs"D'après elle, M.Bourdin lui aurait rapidement fait des allusions sexuelles puis aurait proposé de la revoir.Quelques temps plus tard, ils se seraient retrouvés dans une voiture près de RTL, où travaillait alors M.Bourdin, et le journaliste aurait "fait apparaître son sexe en érection" et aurait proposé un rapport sexuel, puis aurait proposé de la payer pour cela, "2.000 francs", selon son récit. Il aurait ensuite tenté de l'embrasser "de façon assez brutale en rapprochant son corps contre le mien et en me coinçant contre la portière (...). Il a attrapé ma main gauche avec sa main droite et l'a dirigé vers son sexe toujours en érection", selon les déclarations de "Marie".Par la suite, M.Bourdin aurait eu des comportements sexuels problématiques lors de nouveaux passages au travail de Marie, "se masturbant en [la] regardant" par exemple, d'après elle.Fanny AgostiniMi-janvier, la journaliste Fanny Agostini, ancienne présentatrice météo de RMC-BFMTV, passée ensuite par Thalassa, a porté plainte pour "tentative d'agression sexuelle", des faits qui se seraient produits en 2013 en Corse, à Calvi.Les faits dénoncés par Marie et par Mme Agostini pourraient être prescrits puisque le délai en la matière est de six ans."J'attends que le parquet classe cette plainte sans délai au simple constat évident que de tels faits seraient évidemment prescrits", a demandé le pénaliste.Le journaliste, écarté temporairement de l'antenne sur BFM TV et RMC, avait déjà "contesté fermement avoir eu des agissements ou des attitudes susceptibles d'être réprimés par la loi, tant dans sa sphère professionnelle qu'en dehors".

