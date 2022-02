https://fr.sputniknews.com/20220217/zambie-limpact-de-la-covid-19-accroit-la-vulnerabilite-aux-abus-lies-a-la-traite-des-personnes-1055202810.html

Zambie: l'impact de la Covid-19 accroit la vulnérabilité aux abus liés à la traite des personnes

Zambie: l'impact de la Covid-19 accroit la vulnérabilité aux abus liés à la traite des personnes

Les défis économiques associés à l'impact de la crise de la Covid-19 ont accru la vulnérabilité aux abus et à l'exploitation liés à la traite des personnes en... 17.02.2022, Sputnik France

2022-02-17T15:43+0100

2022-02-17T15:43+0100

2022-02-17T15:43+0100

zambie

covid-19

organisation internationale pour les migrations (oim)

migration

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102226/61/1022266123_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_e2834d906ab85c618b240e25b7735186.jpg

Elle a ajouté que ces migrants, dans leur quête de meilleures perspectives, font souvent l'expérience de la vulnérabilité et des abus durant toutes les étapes du processus de migration.Par ailleurs, elle a signalé que ces abus ont été particulièrement prononcée dans certaines provinces zambiennes telles que Luapula, Muchinga, l'Est et l'Ouest, tandis que la capitale Lusaka reste le point chaud traditionnel du pays.Dans ce sens, Mme Ncube a souligné que l’OIM- Zambie, en tant qu'agence spécialisée des Nations Unies dans le domaine de la migration, s'est engagée à promouvoir la migration en tant que moteur du développement durable.L'OIM aide ainsi le gouvernement de la République de Zambie à mettre en œuvre des programmes liés à la migration dans le cadre des priorités nationales telles que décrites dans le Plan de développement national, a-t-elle relevé.

zambie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

zambie, covid-19, organisation internationale pour les migrations (oim), migration