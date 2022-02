https://fr.sputniknews.com/20220218/88-millions-de-personnes-en-besoin-humanitaire-en-rdc-1055223195.html

8,8 millions de personnes en besoin humanitaire en RDC

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et la communauté humanitaire ont appelé, jeudi à Kinshasa, à la mobilisation des fonds nécessaires... 18.02.2022, Sputnik France

république démocratique du congo (rdc)

kinshasa

aide humanitaire

Ce plan humanitaire sollicité par le gouvernement en collaboration avec les partenaires vise à apporter de l'aide à 8,8 millions de personnes, dont les situations humanitaires en RDC demeurent grave et complexes, majoritairement dans l'est du pays, selon le bureau de l'ONU en charge des actions humanitaires en RDC.Lors de la cérémonie de lancement du plan humanitaire, jeudi à Kinshasa, les organisations nationales et internationales ainsi que les agences humanitaires des Nations unies ont souligné que 27 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire, dont la nourriture, eau, médicaments, abris, mais aussi la protection, entre autres pour l'année 2022.Parmi ces 27 millions, 8,8 millions de personnes, qui sont considérées comme les plus vulnérables, seront ciblées en priorité.

2022

avec Maghreb Arabe Presse

