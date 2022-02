https://fr.sputniknews.com/20220218/coree-du-sud-les-infections-au-covid-19-depasse-le-seuil-des-100000jour-1055216720.html

Corée du Sud: les infections au Covid-19 dépasse le seuil des 100.000/jour

Le nombre quotidien des cas d’infection au Covid-19 en Corée du Sud a dépassé vendredi le seuil des 100.000 pour la première fois depuis le début de la... 18.02.2022, Sputnik France

corée du sud

covid-19

pandémie

Le pays a recensé 109.831 infections, portant le bilan à 1.755.806, selon l’Agence sud-coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA). Le nombre de décès liés au Covid-19 s’est élevé à 45, portant le nombre total de morts à 7.283. Le taux de mortalité est de 0,41 pc, a indiqué la KDCA. Par ailleurs, le gouvernement a décidé, vendredi, de prolonger d’une heure le couvre-feu pour les cafés et les restaurants et ce dès samedi, tout en maintenant le plafond pour les rassemblements privés à six personnes, a annoncé le Premier ministre Kim Boo-kyum.Les nouvelles règles resteront en place jusqu'au 13 mars. Cette décision a été prise sur fond de fortes réactions des petits commerçants et autoentrepreneurs hautement touchés par l’impact des restrictions renforcées sur leurs activités.Selon des experts, le pic épidémique devrait être passé vers la fin février et la mi-mars.

avec Maghreb Arabe Presse

