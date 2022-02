Crise séparatiste au Cameroun: la "stratégie de la terreur" contre les écoles continue

https://fr.sputniknews.com/20220218/crise-separatiste-au-cameroun-la-strategie-de-la-terreur-contre-les-ecoles-continue-1055217381.html

Alors que l’éducation est de plus en plus menacée dans les régions anglophones du Cameroun, en proie à un conflit séparatiste, l’Onu tire la sonnette d’alarme... 18.02.2022, Sputnik France

Décidément, l’école reste l’une des cibles privilégiées des groupes armés dans le conflit séparatiste en cours dans les régions anglophones du Cameroun. Face à la recrudescence des attaques, dans une énième sortie, les Nations unies et leur partenaire humanitaire au Cameroun disent leur ras le bol et "condamnent avec fermeté toutes les actions visant l’éducation".Cette dernière sortie des Nations unies fait suite à une vague d’incendies criminels perpétrés contre deux écoles, début février, dans la région du Sud-Ouest séparatiste. En effet, les 8 et 11 février, des hommes armés appartenant à "des groupes armés non étatiques" ont incendié respectivement l’école primaire publique de Molyko à Buea et le collège catholique "Queen of Rosary" à Mamfe. Des incendies mis en scène, dont les images ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. Dans sa sortie, le coordinateur humanitaire de l’Onu rappelle qu’avec ces attaques répétées "l’avenir de milliers de jeunes camerounais est en danger".Pour Aristide Mono, analyste politique, ces multiples appels au calme et déclarations des organisations internationales sonnent comme un rappel: "Cet appel connaîtra le même sort que toutes les exhortations et pressions internes et internationales connues jusqu’ici dans cette crise"."Le message de la terreur"En effet, le boycott des écoles fait partie de la stratégie des séparatistes. Depuis le début de ce conflit, les milices continuent de lutter contre la reprise des cours dans ces deux régions du Cameroun. On y a très souvent enregistré des offensives contre les établissements scolaires restés ouverts et des prises d’otages. Lors de l’une des dernières atrocités en date, fin 2021, trois élèves et une enseignante ont été tués, dans l'attaque d'un lycée de la région du Sud-Ouest séparatiste. Cette stratégie repose selon Aristide Mono sur la diffusion d’"un message de la terreur à l’effet de communication comme c’est le cas des stratégies dans les conflits asymétriques".Depuis 2017, les écoles sont fermées dans plusieurs localités de ces deux régions et beaucoup n’ont jamais rouvert leurs portes. Selon l’Onu, ces incidents répétés ont déjà privé jusqu’ici plus de 700.000 élèves et étudiants de leur droit à "une éducation correcte et sûre" dans les deux régions séparatistes. Pour rappel, en 2017, les séparatistes anglophones ont pris les armes contre le gouvernement de Yaoundé pour revendiquer la création d’un territoire indépendant. Les tensions avaient auparavant commencé en novembre 2016 sous la forme de revendications corporatistes: des enseignants déploraient la nomination de francophones dans les régions anglophones et des juristes désapprouvaient la suprématie du droit romain au détriment de la Common Law anglo-saxonne. Seulement, au fil des ans, le conflit s’est enlisé. Selon le dernier rapport de l’ONG Human Rights Watch (HRW) publié en janvier 2022, ce conflit a déjà fait plus de 4.000 morts civiles et poussé plus d’un million de personnes à abandonner leurs foyers. Des milliers d’hommes et de femmes y ont besoin d’assistance.

