https://fr.sputniknews.com/20220218/fais-preuve-damour-shoote-zemmour-cet-appel-de-joey-starr-qui-fait-polemique-1055219033.html

"Fais preuve d'amour shoote Zemmour": cet appel de Joey Starr qui fait polémique

"Fais preuve d'amour shoote Zemmour": cet appel de Joey Starr qui fait polémique

Les soutiens d’Éric Zemmour dénoncent le message controversé du rappeur Joey Starr qui, d’après eux, a proféré des menaces de mort à l’encontre du candidat sur... 18.02.2022, Sputnik France

2022-02-18T13:47+0100

2022-02-18T13:47+0100

2022-02-18T13:50+0100

eric zemmour

menace de mort

violences

condamnation

rappeur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102255/49/1022554903_0:0:461:259_1920x0_80_0_0_f1a6ff7deb1dbf939601ebfbe63af009.jpg

Didier Morville, alias Joey Starr, figure du rap et acteur, s’en est pris à Éric Zemmour le jour de la Saint-Valentin. Le 14 février, sur Instagram, l’artiste a posté une photo sur laquelle figure la phrase "Fais preuve d’amour shoote Zemmour", entourée de cœurs.En légende, le chanteur de NTM, dont le compte comptabilise 548.000 abonnés, a écrit "Il y a de la coke dans le taboulé…", suivi du hashtag "Humour de merde qui ne fait rire que moi mais j’assume".L’artiste, qui a connu plusieurs démêlés judiciaires pour agressions et propos violents envers des forces de l'ordre, n’est pas revenu sur son message.Le camp Zemmour parle de menaces de mortLe message a été repéré trois jours après sa publication par des soutiens de l’ex-journaliste. Damien Rieu a été parmi les premiers à essayer de décoder le message et d’après lui, le rappeur "appelle à tuer Éric Zemmour"."Alors que la gauche s’indigne au moindre constat du réel, elle tolère sans cesse les menaces de mort qui émanent de son camp", lâche pour sa part Jérôme Rivière indigné.L'ancien avocat général à la cour d'assises au sein de la cour d'appel de Paris Philippe Bilger s’est également dit outré.En réponse, plusieurs soutiens du candidat ont choisi de détourner la phrase, remplaçant le verbe "shoote" par "votez".En avril 2020, soit bien avant le début de sa campagne électorale, Éric Zemmour a été agressé. Un passant, filmant la scène, l’avait alors insulté en pleine rue à Paris à plusieurs reprises, le menaçant, avant d’affirmerlui avoir craché dessus.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

eric zemmour, menace de mort, violences, condamnation, rappeur