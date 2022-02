https://fr.sputniknews.com/20220218/il-se-fait-passer-pour-un-heritier-de-la-maison-de-savoie-pour-sinstaller-dans-un-palais-royal-1055203008.html

Il se fait passer pour un héritier de la maison de Savoie pour s’installer dans un palais royal

Il se fait passer pour un héritier de la maison de Savoie pour s’installer dans un palais royal

Un touriste australien a entrepris l’improbable tentative de s’installer à demeure dans le palais royal de Milan. Avec à l’appui des papiers censés prouver son... 18.02.2022, Sputnik France

2022-02-18T06:00+0100

2022-02-18T06:00+0100

2022-02-18T06:00+0100

italie

milan

palais

savoie

monarchie

musée

australie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1055202964_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_e2513c6bca7ac96824c6ba42db102f7b.jpg

Se présentant comme un héritier de la maison de Savoie, un Australien de 37 ans a tenté de se faire une résidence permanente du palais royal de Milan (Palazzo Reale), rapporte La Stampa.Chargé de valises, le touriste est entré dans le bâtiment, qui est aujourd’hui un centre d’exposition, mercredi 16 février. Il a déclaré aux employés qu’il était un héritier légitime de la dynastie royale et que le palais, de ce fait, lui appartenait.L’homme a d’ailleurs présenté des documents censés confirmer sa descendance, en affirmant qu’il en avait envoyé des copies aux autorités italiennes. Selon La Stampa, l’Australien obstruait le passage pour d’autres visiteurs et gênait les employés qui étaient en train de monter une nouvelle exposition.Il a fallu l’intervention de pompiers et d’une dizaine de policiers pour faire sortir l’héritier autoproclamé du palais, conclut le journal.D’autres prétendants?Construit à l’époque pour Marie-Thérèse d’Autriche, de la famille des Habsbourg, le Palazzo Reale a par la suite appartenu à Eugène de Beauharnais, puis à la vice-royauté de Lombardie-Vénétie et enfin à la maison de Savoie, dernière dynastie royale italienne déposée en 1946 après plus de 900 ans d’histoire.Le titre de chef actuel de la maison de Savoie est disputé entre Victor-Emmanuel de Savoie, fils du dernier roi d'Italie Humbert II, et Aimon de Savoie-Aoste, vice-président de l’association des entreprises italiennes en Russie.

italie

milan

savoie

australie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

italie, milan, palais, savoie, monarchie, musée, australie