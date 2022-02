https://fr.sputniknews.com/20220218/inondations-au-bresil--le-bilan-salourdit-a-117-morts-et-116-portes-disparus-1055213166.html

Inondations au Brésil : le bilan s'alourdit à 117 morts et 116 portés disparus

Le bilan des inondations causées par des pluies torrentielles qui ont frappé Petrópolis, une ville montagneuse de l'État de Rio de Janeiro (sud-est du Brésil)... 18.02.2022, Sputnik France

"Le nombre de morts à Petrópolis après la tempête de mardi dernier a atteint 117 à 19h35 jeudi. Sur les 101 corps identifiés, 65 sont des femmes et 36 des hommes. Parmi eux, 13 sont mineurs", rapporte le site d’information G1, qui cite la Défense Civile.Selon la même source, la météo reste instable à Petrópolis obligeant les sauveteurs à suspendre leurs opérations pour assurer la sécurité des équipes. Dans l’après-midi, un nouveau glissement de terrain a provoqué l'évacuation du quartier du 24 Mai.La police a déployé quatre équipes à Petrópolis qui ratissent les hôpitaux, les abris et les écoles pour identifier les personnes disparues, vu les difficultés pour les habitants à se rendre aux commissariats afin de déclarer les disparitions.Selon le département de la Défense civile, 24 personnes ont été sauvées et 705 personnes ont été admises dans les 33 points d'assistance mis en place au niveau des églises et des écoles.Selon le Centre national de surveillance et d'alerte, les risques de nouveaux glissements de terrains dans la région montagneuse de Rio restent très élevés.La mairie a décrété l'état de calamité publique et signalé que les équipes hospitalières ont été renforcées pour venir en aide aux sinistrés.Il s’agit des "pires intempéries depuis 1932. La hauteur des pluies a atteint 240 millimètres en deux heures. C'était une pluie tout à fait extraordinaire", avait indiqué le gouverneur de l'Etat de Rio De Janeiro, Claudio Castro, lors d’une conférence de presse.

