Jérôme Cahuzac se dit "banni" à l’intérieur de la France

Jérôme Cahuzac se dit "banni" à l’intérieur de la France

Au cœur d’un scandale politico-judiciaire retentissant de fraude fiscale et de blanchiment, le ministre du Budget de François Hollande Jérôme Cahuzac, libre... 18.02.2022, Sputnik France

Condamné en 2018 à quatre ans de prison, dont deux ferme, 300.000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale et libéré en 2020, Jérôme Cahuzac a refait une apparition médiatique.Sur LCI, le 17 février, l’ancien ministre délégué au Budget a parlé de "l’hostilité excessive" dont il a été la cible depuis le déclenchement du scandale."C’est dur de vivre avec la haine des autres. J’ai été banni à l’intérieur de mon pays", a-t-il déclaré en face de David Pujadas.Il raconte avoir définitivement purgé sa peine depuis la mi-décembre 2020 et souligne être "un citoyen comme un autre". "À partir du moment où j'avoue et je démissionne, je sais que le chemin va être très long. […] Le chemin sera très long pour retrouver mon estime de moi. Pour essayer de réparer le mal que j'ai fait, à ma famille. Il fallait que je trouve un chemin pour ça", a-t-il ajouté concernant sa peine de prison.Ensuite, il est revenu notamment sur l'activité de médecin qu'il a exercée à l'époque à l'hôpital de Bonifacio le temps de sa peine, aménagée pour être effectuée sous bracelet électronique.L'ancien ministre a nié toutes les rumeurs de retour sur la scène politique. "Je me suis exclu radicalement de la vie politique et revenir ne serait pas raisonnable ni très lucide."Face à l’attitude hostile, le port du masque obligatoire à l'extérieur lui a permis de "sortir dans la rue sans crainte de quoi que ce soit".C'est la première fois que Jérôme Cahuzac réapparaît médiatiquement depuis sa démission du gouvernement de Jean-Marc Ayrault en 2013, après les révélations de Mediapart sur ses comptes en Suisse.

