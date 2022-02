https://fr.sputniknews.com/20220218/kenya-deux-nouveaux-embryons-crees-pour-sauver-le-rhinoceros-blanc-1055225183.html

Kenya: deux nouveaux embryons créés pour sauver le rhinocéros blanc

Deux nouveaux embryons de rhinocéros blanc du Nord ont été créés dans le cadre des efforts visant la préservation de cette espèce, a annoncé le Service kényan... 18.02.2022, Sputnik France

Dans un communiqué, le KWS a indiqué que les embryons ont été créés à la suite de deux procédures en octobre de l'année dernière et en février, faisant savoir qu'ils seront bientôt implantés chez une femelle de substitution.Les opérations réalisées à la réserve d'Ol Pejeta ont marqué les septième et huitième collectes réussies d'ovocytes par un consortium de scientifiques locaux et internationaux, a relevé la même source, précisant que les deux nouveaux embryons ont été mûris et inséminés dans un laboratoire en Italie.Le consortium de scientifiques a l'intention de multiplier les collectes d'ovules de rhinocéros blanc chez les femelles, ajoute-t-on de même source, expliquant qu'un plus grand nombre d'embryons augmente les chances du pays d'avoir des petits et ainsi sauver cet herbivore emblématique.

