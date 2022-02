https://fr.sputniknews.com/20220218/la-capitale-de-la-thailande-change-de-nom-1055211195.html

La capitale de la Thaïlande change de nom

Les autorités thaïlandaises ont décidé de changer le nom officiel de leur capitale. Lequel sera désormais écrit en caractères latins: Krung Thep Maha Nakhon... 18.02.2022, Sputnik France

Alors que les Thaïlandais tendent à nommer leur capitale Krung Thep et les étrangers Bangkok, la Société royale de Thaïlande a statué que la ville porterait comme nom officiel Krung Thep Maha Nakhon ("Grande ville des anges", en thaïlandais).Ainsi, "le nom de la capitale sera officiellement écrit en langues étrangères comme Krung Thep Maha Nakhon", indique l’instance gouvernementale chargée d'élaborer, de mettre en œuvre et de modifier les normes d'orthographe et d'utilisation des mots, y compris les noms de lieux officiels.Le mot Bangkok pourra toujours s’utiliser entre parenthèses après le nouveau nom, a-t-elle précisé dans un communiqué paru mercredi 16 février.L'appellation Krung Thep Maha Nakhon est au quotidien en fait raccourcie en "Krung Thep".Mais ce n’est pas encorela version complète, qui elle est inscrite dans le livre Guinness des records en tant que nom le plus long au monde:"Krungthep mahanakhon amon rattanakosin mahintara ayuthaya mahadilok phop noppharat ratchathani burirom udomratchaniwet mahasathan amon piman awatan sathit sakkathattiya witsanukam prasit."Créée à partir de racines en pali et en sanskrit, cette expression plutôt d’une description. En effet, cela signifie "ville des dieux, grande ville, grande capitale du monde".Plusieurs pays ont décidé de rendre les noms de leurs capitales en langues étrangères plus conformes à leurs appellations locales, dont la Chine (avec Pékin, remplacé par Beijing) ou la Birmanie (le nom de son ancienne capitale, Rangoon, est devenu Yangon).

