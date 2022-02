https://fr.sputniknews.com/20220218/la-russie-annonce-des-manoeuvres-et-des-tirs-de-ses-forces-strategiques-1055215264.html

La Russie annonce des manoeuvres et des tirs de ses forces "stratégiques"

Vladimir Poutine va superviser le 19 février des exercices des forces stratégiques russes dans le cadre desquels sont prévus des tirs de missiles balistiques... 18.02.2022, Sputnik France

vladimir poutine

tir de missiles

exercices militaires

missiles de croisière

La Russie a annoncé vendredi qu'elle allait mener, sous la supervision de Vladimir Poutine samedi, des manoeuvres de ses forces stratégiques, notamment avec des tirs de missiles balistiques et de croisière, en pleine crise avec les Occidentaux.Selon Moscou, des "tirs de missiles balistiques et de missiles de croisière auront lieu" dans le cadre de ces exercices. Ils impliqueront également des soldats du district militaire Sud de la Russie, les forces aérospatiales, les forces stratégiques et les flottes russes du Nord et de la mer Noire.Ces manoeuvres visent, selon le ministère, à "tester l'état de préparation" des forces impliquées et la "fiabilité des armes stratégique nucléaires et non nucléaires".Forces "stratégiques"Les forces "stratégiques" russes, dans leur définition large, sont conçues pour répondre à des menaces y compris en cas de guerre nucléaire. Elles sont équipées de missiles à portée intercontinentale, de bombardiers stratégiques à longue portée, de sous-marins, de navires de surface et d'une aviation navale porteuse de missiles conventionnels également de longue portée.

vladimir poutine, tir de missiles, exercices militaires, missiles de croisière