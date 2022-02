L'affiche de la mairie de Nantes représentant une femme voilée fait polémique

https://fr.sputniknews.com/20220218/laffiche-de-la-mairie-de-nantes-representant-une-femme-voilee-fait-polemique-1055216173.html

À Nantes, une affiche présentant une femme voilée pour célébrer le "mois de la femme" est apparue sur un panneau utilisé par la mairie de la ville. Elle a... 18.02.2022, Sputnik France

Une affiche collée sur un panneau de la ville de Nantes a enflammé le 17 février les débats sur le port du voile et le communautarisme sur les réseaux sociaux. Sur l’affiche figure le visage d’une femme voilée au côté du logo de la ville. "Visages des Nantaises", "le mois de la femme", "une initiative de l’association Bien-être solidaire", indiquent les différentes légendes.Laurence Garnier, chef de file LR de l’opposition nantaise, a été la première à attirer l’attention sur cette affiche sur Twitter, dénonçant une "faute politique".D’autres figures politiques se sont jointes à la polémique."Choisir une femme voilée, symbole de soumission, pour le mois de la femme, voilà où l’on en est à Nantes", a réagi le conseiller municipal LR Foulques Chombart de Lauwe."Quelle déroute, quelle défaite morale de célébrer la femme en tenue d’asservissement, d’infériorisation Le voile est un interdit de liberté un interdit d’égalité un interdit de fraternité", a twitté la sénatrice LR Valérie Boyer.La mairie s’expliqueL’affiche en question avait déjà été retirée le 17 février, a indiqué sur Twitter Bassem Asseh, premier adjoint à la mairie socialiste de Nantes, expliquant que l’association à l’origine de l’affiche n’est pas subventionnée par la municipalité et n’a donc "aucune raison d'être présentée" sur le panneau.Interrogée par 20 Minutes, la mairie évoque une "erreur interne, d’ordre technique"."Visages de Nantaises"À l’origine de l’affiche se trouve l’association Bien-être solidaire Pays de la Loire. De plus, la femme voilée présente dessus serait sa présidente, Kenza Segdi.En mars 2021, toujours dans le cadre de la promotion du "mois de la femme", l’association avait déjà organisé une exposition intitulée "Visages des Nantaises". 50 femmes de toutes les origines étaient passé devant l’objectif, et durant le mois de mars des roll-up de deux mètres de haut avaient été déroulés dans les centres commerciaux nantais. Le site de l’association n’indique pas si elle compte organiser une nouvelle exposition cette année.Dans une courte vidéo accessible sur Internet et datée de mars 2021, Kenza Segdi avance que son association "valorise les femmes" et que le but de l’exposition était d’"avoir des femmes de tout horizon, toute culture, dans leur diversité". D’ailleurs, parmi les 50 photos utilisées pour l’exposition, uniquement deux femmes (y compris Kenza Segdi) apparaissaient voilées.

