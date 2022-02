https://fr.sputniknews.com/20220218/le-mali-fustige-la-france-apres-lannonce-de-son-retrait-militaire-1055219788.html

Le Mali fustige la France après l'annonce de son retrait militaire

La décision de la France de retirer ses forces du Mali viole les accords bilatéraux entre Paris et Bamako, a estimé le gouvernement malien au lendemain de... 18.02.2022, Sputnik France

Le gouvernement de transition malien a déclaré avoir pris note de la décision de la France de retirer ses forces, laquelle viole les accords entre Paris et Bamako.Les autorités maliennes ont appelé la France à faire quitter leur territoire à ses troupes sans délai, sous supervision du gouvernement malien, a précisé le porte-parole de la junte au pouvoir, à la télévision nationale."Entre quatre et six mois"La France et ses partenaires impliqués dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel ont décidé de retirer leurs forces militaires du Mali, jugeant désormais impossible de coopérer avec la junte malienne, ont-ils annoncé le 17 février dans une déclaration commune.Selon Emmanuel Macron, le retrait des troupes françaises "va prendre entre quatre et six mois".

