Le PM hollandais présente des excuses pour le recours à la "violence extrême" en Indonésie

Le Premier ministre hollandais Mark Rutte a présenté des excuses, jeudi, après qu'une étude a dénoncé le recours systématique à la "violence extrême" par... 18.02.2022, Sputnik France

2022-02-18T09:53+0100

2022-02-18T09:53+0100

2022-02-18T09:53+0100

hollande

mark rutte

indonésie

excuses

Le point de vue officiel des Pays-Bas, maintenu des décennies durant, était qu'il n'avait été recouru à une violence excessive que dans des circonstances exceptionnelles pendant la guerre d'indépendance de l'Indonésie de 1945 à 1949.Mais une étude réalisée en quatre ans par des chercheurs hollandais et indonésiens a conclu que les forces hollandaises avaient de manière "systématique" incendié des villages et procédé à des détentions massives, des tortures et des exécutions au cours des années ayant suivi la Deuxième Guerre Mondiale, avec le soutien tacite du gouvernement.Les chercheurs ont déclaré que "la grande majorité de ceux qui portaient la responsabilité du côté hollandais - hommes politiques, officiers, fonctionnaires, juges et autres - avaient ou auraient pu avoir connaissance de l'utilisation systématique de cette extrême violence".Le roi Willem-Alexander a officiellement présenté ses excuses en 2020 pour la "violence excessive" pendant la lutte pour l'indépendance de cette ancienne colonie hollandaise.

2022

