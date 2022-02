https://fr.sputniknews.com/20220218/le-sri-lanka-na-plus-les-moyens-de-sapprovisionner-en-petrole-1055220206.html

Le Sri Lanka n'a plus les moyens de s'approvisionner en pétrole

Le Sri Lanka n'a plus les moyens de s'approvisionner en pétrole

La compagnie pétrolière publique du Sri Lanka n'a plus les moyens d'acheter du pétrole, a indiqué vendredi le ministre de l’Énergie. 18.02.2022, Sputnik France

La Ceylon Petroleum Corporation (CPC), déficitaire, continue de perdre de l'argent et n'a plus les moyens de s'approvisionner à l'étranger, selon le ministre, qui a précisé que la compagnie accusait des pertes allant jusqu'à 42% sur la vente du diesel aux prix fixés par le gouvernement.La CPC a enregistré des pertes de 83 milliards de roupies (415 millions de dollars) sur la seule année dernière.Les centrales thermiques ne sont plus en mesure d'assurer l'éclairage et les réseaux de transport sont perturbés. Les ménages ont également du mal à trouver du gaz de cuisine et du kérosène.Les agences de notation internationales ont abaissé la note du Sri Lanka par crainte d'un défaut de paiement de sa dette extérieure de 35 milliards de dollars dont environ 10% contractés auprès de la Chine.

