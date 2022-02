https://fr.sputniknews.com/20220218/les-guepards-bientot-reintroduits-en-inde-1055214207.html

Les guépards bientôt réintroduits en Inde

L'équipe, composée de représentants du ministère de l'Environnement, de l'Autorité nationale de conservation de tigres (NTCA) et du gouvernement local du Madhya Pradesh, identifiera les guépards appropriés pour commencer le processus de dépistage sanitaire et la mise en quarantaine pour les ramener en Inde. Les guépards seront éventuellement transférés au parc national de Kuno dans le Madhya Pradesh.L'objectif du projet est d'établir une population de guépards viable en Inde qui permettrait au gros félin de remplir son rôle fonctionnel de prédateur supérieur et de lui fournir un espace pour l'expansion dans son aire de répartition historique, contribuant ainsi aux efforts de conservation mondiaux de cette espèce", a déclaré à la presse un responsable de la NTCA.En 2020, la Cour suprême indienne a autorisé la réintroduction à titre expérimental des guépards, afin de voir si le gros félin africain pouvait s'adapter à l’environnement indien.Le guépard, l’animal terrestre le plus rapide du monde, était jadis très répandu en Inde, où les archives historiques révèlent que l’empereur moghol Akbar en possédait des centaines. Mais les derniers spécimens de ce gros félin ont disparu de ce pays dans les années 1950.Le nombre de guépards, placés sur la liste des espèces vulnérables par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) s'élevait à 100.000 au début du XXe siècle, répartis sur toute l’Afrique, le Moyen-Orient et jusqu’en Inde. Aujourd’hui, il en reste moins de 7.000 dans la nature, tous en Afrique.La réintroduction du guépard a fait l’objet de débats parmi les spécialistes en Inde, certains jugeant qu’elle allait enlever des ressources nécessaires à la préservation des autres animaux en danger dans ce pays, d’autres soulignant qu’elle pourrait aider l’espèce à survivre sur le long terme.

