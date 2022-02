https://fr.sputniknews.com/20220218/manifestations-anti-vaccins-en-nouvelle-zelande-la-police-exclut-lusage-de-la-force-1055216377.html

Manifestations anti-vaccins en Nouvelle-Zélande: la police exclut l'usage de la force

La police de Nouvelle-Zélande a exclu, vendredi, d'employer la force pour déloger les manifestants anti-vaccins qui ont élu domicile depuis onze jours autour... 18.02.2022, Sputnik France

L'usage de la force "comporte un risque réel de provoquer des blessures parmi le public, de faire venir encore plus de manifestants et de rendre violente une manifestation largement pacifique", a expliqué le chef de la police Andrew Coster.M. Coster a dit comprendre le mécontentement des habitants de Wellington, dont les rues sont encombrées par les véhicules de protestataires de plus en plus nombreux.La police recensait vendredi environ 800 manifestants campant dans des tentes devant le parlement et quelque 450 véhicules bloquant les rues de la ville, et s'attendait à ce que ces chiffres augmentent durant le weekend.

