Menacée de mort suite à un reportage sur l’islam radical, Ophélie Meunier brise le silence

Menacée de mort suite à un reportage sur l’islam radical, Ophélie Meunier brise le silence

18.02.2022, S'exprimant pour la première fois depuis qu'elle a été la cible de menaces de mort suite à un reportage sur l'islam radical, la présentatrice Ophélie Meunier a...

Le 23 janvier était diffusé sur M6 un reportage de Zone Interdite sur la montée de l’islamisme à Roubaix suite auquel l’animatrice Ophélie Meunier a été la cible de menaces de mort.Restée jusqu’ici silencieuse, tout comme la chaîne qui s’est refusé à tout commentaire, Mme Meunier s’est finalement exprimée le 17 février sur le plateau de Quotidien qui a récompensé d’un Q d’or l’émission.La diffusion du reportage a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment séquences montrant des poupées sans visage, des fillettes voilées ou séparées des garçon dans une école musulmane marseillaise.Un sujet "qui mérite d’être soulevé" en vue de la présidentielleMalgré la brièveté de son intervention, Ophélie Meunier lui a rapidement donné une orientation politique, soulignant l’importance du sujet à l’approche de la présidentielle.Bien que ce soit "un sujet sensible, souvent récupéré par l’extrême droite", la présentatrice estime qu’"à deux mois de la présidentielle c’est un sujet qui est dans l’actualité et qui mérite d’être soulevé".Selon elle, les journalistes ne doivent pas "être coincés entre l’extrême droite, qui s’approprie totalement le sujet, et les islamistes radicaux, qui nous empêchent carrément d’en parler. Notre boulot c’est de parler des sujets le plus factuellement possible, sans idéologie et c’est ce qu’on a fait".Un sujet ne doit pas être censuré, insiste-t-elle, espérant "que personne ne le fera".Enquête en coursSuite aux menaces reçues par Ophélie Meunier, une enquête a été ouverte fin janvier et confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne. Elle a été placée sous protection policière.Des menaces ont également été adressées au juriste Amine Elbahi, originaire de Roubaix et témoin dans l’émission en question, qui a également été placé sous protection policière, mais aussi au maire DVD de Roubaix Guillaume Delbar qui a porté plainte.

