Présidentielle: Florian Philippot, figure des antipass, jette l'éponge

Présidentielle: Florian Philippot, figure des antipass, jette l'éponge

Florian Philippot, figure des manifestations anti-pass et ancien bras droit de Marine Le Pen, a annoncé vendredi qu'il retirait sa candidature à la... 18.02.2022, Sputnik France

"Confronté à un système de parrainages totalement verrouillé et vicié", le président du petit mouvement Les Patriotes "prend acte" dans un communiqué de "l'impossibilité d'aller au bout de sa candidature à l'élection présidentielle annoncée en juillet dernier, au lendemain de la terrible intervention du Président Macron sur le +pass sanitaire+".Au dernier pointage jeudi du Conseil constitutionnel, Florian Philippot n'avait obtenu qu'un seul parrainage, celui de Nadine Bienfait-Loisel, maire de Yville-sur-Seine (Seine-maritime), qui dénonce comme lui la "dictature sanitaire". Selon M. Philippot, ses équipes, "conscientes d'un nombre insuffisant de promesses de parrainages" oeuvrent depuis plusieurs jours à "geler l'envoi des signatures" au Conseil.Florian Philippot, qui défend la sortie de la France de l'UE (Frexit), appelle les maires qui s'étaient engagés à le parrainer "à accorder leur signature à un candidat de leur choix n'ayant pas encore obtenu les 500 parrainages nécessaires".Mais il n'appelle pas à ce stade à voter pour un autre candidat, avant une consultation en ligne des adhérents des Patriotes, qui seraient 36.000 selon lui et continueront à "participer activement à la défaite d'Emmanuel Macron", à l'occasion notamment des législatives en juin.Une des manifestations contre le pass sanitaire, le 15 janvier à Paris, a été marquée par une agression contre une équipe de l'AFP, que M. Philippot avait "condamnée", invoquant "une petite défaillance" de la sécurité.L'Agence France-Presse avait déposé plainte pour "violences volontaires en réunion" et "menaces de mort", et en son nom pour "entrave à la liberté d'expression".

