Prigojine compare les rumeurs autour de Wagner à la légende de Robin des Bois

Prigojine compare les rumeurs autour de Wagner à la légende de Robin des Bois

L'Afrique semble être le théâtre de grands changements ces derniers temps. Evguéni Prigojine, homme d'affaires russe, évoque les récents développements sur le... 18.02.2022, Sputnik France

"Je voudrais encore une fois souligner que la société militaire privée Wagner comme phénomène n’existe pas. Il s’agit de la légende de Robin des Bois. On lie tout ce qu'il se passe de bien dans le monde avec les Russes, et tous les Russes avec le groupe Wagner", a estimé l'homme d'affaires russe Evguéni Prigojine.Quant à la Libye, "le sociologue [russe Maxime, ndlr] Schougaleï a à plusieurs reprises attiré l’attention sur les informations largement diffusées concernant les montants que les officiels des pays de l’UE et des organisations internationales gagnent avec la vente du pétrole libyen.Si je ne me trompe pas, il s’agit de millions de dollars mensuels. Compte tenu que la NOC [National Oil Corporation, ndlr] et la Banque centrale de la Libye sont totalement contrôlées par ces messieurs de l’Europe et du Royaume-Uni, ils vont, je crois, arracher les doigts de quiconque essayera de prendre un seul dinar libyen. Sauf erreur de ma part, Macron est sur la liste [de ces messieurs, ndlr]", affirme M.Prigojine."300 Spartiates"En ce qui concerne la République centrafricaine, M.Prigojine a tenu à adresser ses"louanges, fierté et gloire aux instructeurs russes" et surtout "une profonde révérence à monsieur Ivanov [Alexandre Ivanov, chef du Communauté des officiers pour la sécurité internationale, ndlr] (...), en tant qu'honnête personne, et de la part de tout le peuple centrafricain".La personne dont le peuple "parle tous les mois" en remerciant les instructeurs russes:Evguéni Prigojine s'est dit "tout à fait d'accord avec M.Ivanov, qui décide de poursuivre en justice M.Macron, un homme qui ne prend pas la responsabilité de ses propos, qui a accusé les instructeurs russes de crimes contre la population civile de République centrafricaine. Personne n'a commis un seul crime, il n'y a pas une seule preuve, sans compter les fake news et les provocations", a-t-il pointé."Non seulement la France, mais aussi les États-Unis et de nombreux pays de l'UE commettent des crimes odieux et financent des terroristes partout dans le monde, en particulier en Afrique", a poursuivi M.Prigojine. "Mais je voudrais souligner que les ennemis des peuples de la République centrafricaine, du Mali, de la Libye et d'autres pays ne sont pas les Français, pas le peuple français, mais des politiciens présomptueux, comme M.Macron, qui lancent des accusations au lieu de reconnaître leurs propres erreurs."À propos des Français, la plupart des Africains estiment que "les relations avec la France ont été ruinées par les voleurs qui sont arrivés au pouvoir après Jacques Chirac", résume le businessman.

