https://fr.sputniknews.com/20220218/suisse-entreprises-et-communes-pressees-de-colmater-des-failles-de-securite-1055219215.html

Suisse: entreprises et communes pressées de colmater des failles de sécurité

Suisse: entreprises et communes pressées de colmater des failles de sécurité

Le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) en Suisse a annoncé avoir envoyé une lettre à une centaine d'entreprises et de communes, pour les informer des... 18.02.2022, Sputnik France

2022-02-18T13:49+0100

2022-02-18T13:49+0100

2022-02-18T13:50+0100

suisse

cybersécurité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101480/69/1014806998_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_07b5f7f73eb00525e25672e1bfef2a44.jpg

Concrètement, il s'agit de serveurs Microsoft Exchange vulnérables, souligne le Centre national pour la cybersécurité sur Twitter. Le logiciel sert, entre autres, à gérer les courriels, les rendez-vous et les contacts.En 2021, le nombre de cyberattaques contre les réseaux IT d'entreprises en Suisse a augmenté de 65% en 2021 par rapport à 2020. Le secteur de la santé a été particulièrement touché, avec une hausse de 107%, selon une étude du spécialiste en cybersécurité Check Point.Les 130 entités suisses mises en garde ne représentent toutefois qu'une partie de l'ensemble des organisations contactées. L'an dernier, le NCSC a informé par courriel plus de 4500 d'entre elles de la faille de sécurité.

suisse

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

suisse, cybersécurité